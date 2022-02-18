Высылка из РФ американского дипломата стала ответом на провокацию — Песков
13:05 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — сказал представитель Кремля.
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