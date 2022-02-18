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НОВОСТИ

Высылка из РФ американского дипломата стала ответом на провокацию — Песков

13:05 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — сказал представитель Кремля.

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