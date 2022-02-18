Сбер поддержал принципы саморегулирования на цифровых рынках
13:17 18.02.2022
Сбер присоединился к Принципам взаимодействия участников цифровых рынков, целью которых является создание добросовестной конкуренции, открытых и прозрачных условий работы на цифровых рынках. Об этом сообщили в компании, уточнив, что принципы были разработаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно со Сбером и другими участниками рынка.
Модель применения принципов предполагает элементы саморегулирования. Сами принципы уточняют текущие нормы в части работы цифровых платформ.
Глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что для дальнейшего развития отрасли важны механизмы саморегулирования, без «жесткого» регуляторного вмешательства, а также сбалансированный и равный подход к участникам рынка. «Необходимо уделить особое внимание созданию благоприятных условий для потребителей, малого и среднего бизнеса», – подчеркнул он.
Меморандум также подписали Aliexpress, Lamoda, VK, Wildberries, ЦИАН, РУССОФТ, 1С, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Авито, «Яндекс» и Ozon. Стороны согласились не прибегать к недобросовестным практикам, работать разумно и добросовестно. С одной стороны это будет способствовать формированию открытых, прозрачных условий для работы с поставщиками (в первую очередь, МСП), с другой стороны – защищать права пользователей.
За качеством применения принципов игроками рынка будет следить Экспертный совет, состоящий из представителей ФАС и отраслевых ассоциаций, а также игроков рынка. Экспертный совет будет постоянно совершенствовать и детализировать принципы, повышая их эффективность.
«В России сложилась уникальная ситуация – у нас уже есть сильные национальные игроки, при этом конкуренция на наших цифровых рынках высокая. Сбер, VK, Яндекс, Озон, Wildberries, МТС и другие в условиях острой конкуренции работают на рынках электронной коммерции, доставки еды, аудиовизуальных сервисов и других», – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
«С учетом этих предпосылок ФАС и участники рынка предлагают особый режим, основанный на модели саморегулирования вместо жестких законодательных ограничений. Применение принципов предполагает постоянный диалог между регулятором и участниками рынка для уточнения подхода и выработки наиболее эффективных механизмов работы с цифровыми платформами», – подчеркнул он.
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