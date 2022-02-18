Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения — министр обороны

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

«Мы получили от наших зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс [с вооружением], и мы еще ожидаем», — отметил Резников.