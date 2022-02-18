В России серьезно вырос спрос на антидепрессанты
14:00 18.02.2022 Источник: Известия
На этом фоне в Совете Федерации даже предложили включить психиатрическую реабилитацию в полис ОМС. Известия
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