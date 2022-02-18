Новая водородная отрасль может в 2025–2050 гг. создать в РФ почти до 1 млн рабочих мест

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создаваемая в России новая водородная отрасль потенциально может ежегодно увеличивать ВВП РФ на 0,25-0,47% в год в 2025–2050 гг., создать от 493 до 940 тыс. рабочих мест, принести 3,9-5,6 трлн руб. налоговых поступлений. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленном Минэнерго РФ, от 17 февраля 2022 года (имеется в распоряжении ТАСС).

В целом реализация программы приведет к увеличению ВВП в среднем на 450-650 млрд руб. в год, в 2025–2030 гг. — ежегодно на 0,28%, в 2032–2040 гг. — на 0,25-0,26%, в 2041–2050 гг. — на 0,35-0,47%. Совокупный рост ВВП составит от 12,6 до 18 трлн рублей.

В документе также отмечается, что развитие экспорта водорода до 2050 года может обеспечить до трети прироста дохода от реализации энергоресурсов.

Россия оценивает свой экспортный потенциал по водороду в 9,5 млн тонн в 2030 году, он может быть направлен в Японию, Южную Корею, Китай и ФРГ. Согласно документу, потенциально самым крупным рынком для России может стать Китай, куда РФ имеет возможность направить порядка 4,5 млн тонн водорода. В Японию возможно направить 2,3 млн тонн, в Корею — 1,4 млн тонн, а в ФРГ — 1,3 млн тонн. В целом в 2030 году мировое потребление водорода составит порядка 60 млн тонн, из которых больше половины придется на Китай.

Тем не менее Минэнерго считает, что скорее всего Россия сможет экспортировать только 2,2 млн тонн от своего потенциала, при этом максимальный размер рынка РФ может занять в ФРГ — порядка 62% от его объема, а также 26% рынка Китая.

При этом внутреннее потребление в 2030 году может составить порядка 0,2 млн тонн в металлургии, химии и транспорте, что приведет к снижению выбросов парниковых газов страны на 20%.