0
0
2
НОВОСТИ

СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС

14:07 18.02.2022

Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, предоставляющих полный пакет документов.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос по кредиту – от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 6,65%.

Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

«Спрос граждан на покупку и строительство жилья на льготных условиях неизменно остается высоким, – отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. – По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 18.02.2022
В России серьезно вырос спрос на антидепрессанты
0
57
13:32 18.02.2022
Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения — министр обороны
0
120
13:20 18.02.2022
Патриарх Кирилл и Папа Франциск могут встретиться в июне–июле — посол РФ
0
132
13:17 18.02.2022
Сбер поддержал принципы саморегулирования на цифровых рынках
0
118
13:05 18.02.2022
Высылка из РФ американского дипломата стала ответом на провокацию — Песков
0
169
13:00 18.02.2022
Минпросвещения РФ планирует упростить процедуру подачи документов в детсад
0
143
12:40 18.02.2022
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 триллиона рублей
0
168
12:32 18.02.2022
Большинство школьников Южной Кореи поддерживает объединение с КНДР — опрос
0
176
12:20 18.02.2022
МИД КНР считает, что США должны учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу
0
202
12:18 18.02.2022
23 февраля в подмосковном Музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники»
0
194

Возврат к списку