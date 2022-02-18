СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
14:07 18.02.2022
Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, предоставляющих полный пакет документов.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос по кредиту – от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 6,65%.
Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
«Спрос граждан на покупку и строительство жилья на льготных условиях неизменно остается высоким, – отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. – По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город».
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