Коппола назвал современные голливудские фильмы одинаковыми
15:32 18.02.2022 Источник: Газета.Ru
В интервью журналу GQ, посвященному 50-летию выхода фильма «Крестный отец», культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола указал на феномен, который он называет «марвеловским кино»: «Это один фильм-прототип, который делают снова и снова в разном обличье».
По словам режиссера «Крестного отца», даже талантливым деятелям киноискусства не удается избегать шаблонов, а иногда и сознательно идти на них, чтобы оправдать бюджет.
«Раньше были студийные фильмы, — сказал он. — Теперь есть кинокартины Marvel. А что такое марвеловская картина? Это один прототип фильма, который делается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Сюда можно отнести и талантливых творцов — можно взять «Дюну» Дени Вильнева, чрезвычайно талантливого, одаренного художника, а можно взять «Не время умирать».
Коппола выразил недовольство современной киноиндустрии из-за перевод кинопроизводства на поток и бесконечную эксплуатацию темы кинокомиксов. Газета.Ru
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