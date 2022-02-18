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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали «нападение» на Украину

16:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.

На встрече в Кремле белорусский лидер заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», — заметил Лукашенко.

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