Более 20 заключенных устроили беспорядки в СИЗО в Карачаево-Черкесии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 заключенных в следственном изоляторе Черкесска в Карачаево-Черкесии устроили беспорядки, рассказали ТАСС в отделе ФСИН России по республике.

«17 февраля в следственном изоляторе № 1 ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике при проведении обыска 21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями, оказал сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска», — рассказала собеседница агентства.