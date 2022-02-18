Более 20 заключенных устроили беспорядки в СИЗО в Карачаево-Черкесии
17:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 заключенных в следственном изоляторе Черкесска в Карачаево-Черкесии устроили беспорядки, рассказали ТАСС в отделе ФСИН России по республике.
«17 февраля в следственном изоляторе № 1 ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике при проведении обыска 21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями, оказал сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска», — рассказала собеседница агентства.
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