Власти ДНР сообщили о начале массовой эвакуации гражданского населения в РФ с 18 февраля
16:32 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.
При обстрелах с украинской стороны населенных пунктов ДНР могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье граждан республики, отметил Пушилин. «Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — заявил глава ДНР.
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