0
0
143
НОВОСТИ

Погибшая при очистке крыши в Восточном Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности

17:32 18.02.2022

Происшествие, в котором на востоке Москвы на 13-й Парковой улице 11 погибла женщина, случилось из-за того, что она прошла в зону, где шла очистка водостоков, проигнорировав предупреждения дежурного и прохожих. Работы проводились при выполнении всех нужных в таких случаях охранных мероприятий. В частности, участок выделили двумя линиями ограждений, на земле организовали дежурство.

Игнорируя предупреждения, пострадавшая женщина перешла две линии ограждения и прошла в зону проведения работ. От травм, полученных в результате падения льда, она в результате скончалась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 18.02.2022
Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию
0
20
18:41 18.02.2022
Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения
0
36
18:15 18.02.2022
Новые виды виз для въезда в страну могут быть скоро введены в России
0
101
17:40 18.02.2022
Россия будет поступать так, как считает нужным — Путин
0
153
17:12 18.02.2022
Осужденный условно брат Навального покинул Россию
0
200
17:00 18.02.2022
Более 20 заключенных устроили беспорядки в СИЗО в Карачаево-Черкесии
0
176
16:32 18.02.2022
Власти ДНР сообщили о начале массовой эвакуации гражданского населения в РФ с 18 февраля
0
286
16:12 18.02.2022
Британия против предоставления РФ каких-либо гарантий безопасности — Келин
0
280
16:00 18.02.2022
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали «нападение» на Украину
0
255
15:32 18.02.2022
Коппола назвал современные голливудские фильмы одинаковыми
0
263

Возврат к списку