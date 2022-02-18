Погибшая при очистке крыши в Восточном Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности

17:32

Происшествие, в котором на востоке Москвы на 13-й Парковой улице 11 погибла женщина, случилось из-за того, что она прошла в зону, где шла очистка водостоков, проигнорировав предупреждения дежурного и прохожих. Работы проводились при выполнении всех нужных в таких случаях охранных мероприятий. В частности, участок выделили двумя линиями ограждений, на земле организовали дежурство.

Игнорируя предупреждения, пострадавшая женщина перешла две линии ограждения и прошла в зону проведения работ. От травм, полученных в результате падения льда, она в результате скончалась.