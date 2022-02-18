Россия будет поступать так, как считает нужным — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным.

«Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше», — сказал глава российского государства, выступая перед журналистами по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», — указал Путин.