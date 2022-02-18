0
0
106
НОВОСТИ

Новые виды виз для въезда в страну могут быть скоро введены в России

18:15 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визы инвестора, специальные визы, обыкновенные медицинские и универсальные визы могут быть введены для въезда иностранных граждан в России. Об этом в пятницу сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Законопроектом упорядочиваются виды виз. На сегодняшний день их 30. Мы сокращаем цели въезда, в частности сохраняются такие визы, как дипломатическая, служебная, транзитная, единая электронная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая. Одновременно вводятся такие новые виды виз, как визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная, последняя будет выдаваться иностранным гражданам, въезжающим в частных деловых, гуманитарных или туристических целях», — сказала она на заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 18.02.2022
Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию
0
37
18:41 18.02.2022
Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения
0
48
17:40 18.02.2022
Россия будет поступать так, как считает нужным — Путин
0
163
17:32 18.02.2022
Погибшая при очистке крыши в Восточном Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности
0
151
17:12 18.02.2022
Осужденный условно брат Навального покинул Россию
0
206
17:00 18.02.2022
Более 20 заключенных устроили беспорядки в СИЗО в Карачаево-Черкесии
0
181
16:32 18.02.2022
Власти ДНР сообщили о начале массовой эвакуации гражданского населения в РФ с 18 февраля
0
291
16:12 18.02.2022
Британия против предоставления РФ каких-либо гарантий безопасности — Келин
0
286
16:00 18.02.2022
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали «нападение» на Украину
0
259
15:32 18.02.2022
Коппола назвал современные голливудские фильмы одинаковыми
0
267

Возврат к списку