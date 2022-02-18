Новые виды виз для въезда в страну могут быть скоро введены в России

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визы инвестора, специальные визы, обыкновенные медицинские и универсальные визы могут быть введены для въезда иностранных граждан в России. Об этом в пятницу сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Законопроектом упорядочиваются виды виз. На сегодняшний день их 30. Мы сокращаем цели въезда, в частности сохраняются такие визы, как дипломатическая, служебная, транзитная, единая электронная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая. Одновременно вводятся такие новые виды виз, как визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная, последняя будет выдаваться иностранным гражданам, въезжающим в частных деловых, гуманитарных или туристических целях», — сказала она на заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.