Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения

18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не будет обсуждать введение новых санкций против России до возможного «вторжения на Украину». Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества 21 февраля.

«Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда, — сказал он. — Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения».