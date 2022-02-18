Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все детские дома и школы-интернаты самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут эвакуированы на территорию России. Об этом заявил в пятницу глава министерства образования и науки ЛНР Андрей Лустенко.

«Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен на непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении Лустенко.