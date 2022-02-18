Сборная РФ по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
19:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов точнее была российская команда — 3:2.
В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.
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