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Сборная РФ по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине

19:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале олимпийского турнира. Встреча прошла на Национальном стадионе в Пекине.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов точнее была российская команда — 3:2.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

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