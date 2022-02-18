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НОВОСТИ

Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации

19:22 18.02.2022

Сбер и ЗАО «Диджитал Дизайн» заключили соглашение о партнерстве при реализации проектов. Стороны планируют совместную разработку программного обеспечения для корпоративных клиентов с возможностью встраивания в данное ПО цифровых сервисов банка и компаний экосистемы.

Кроме того, в рамках соглашения предусмотрено информационное и технологическое взаимодействие, обмен опытом и информацией о потенциальных и реализуемых проектах, а также сотрудничество с компаниями экосистемы Сбера.

Заключение соглашения – первый шаг к реализации масштабной партнерской программы Сбера с интеграторами и разработчиками IT-решений для содействия в цифровой трансформации бизнеса. Эта программа направлена на формирование сети партнеров – разработчиков решений цифровой трансформации и интеграторов продуктов и сервисов Сбера на всей территории России.

«Сегодня мы сделали первый шаг для запуска масштабной партнерской программы с разработчиками IT-решений, – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Благодаря этой программе наши корпоративные клиенты смогут быстро находить партнеров, способных качественно реализовывать проекты цифровой трансформации с интеграцией сервисов и продуктов Сбера. Первым таким партнером стала компания «Диджитал Дизайн», которая входит в число крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Уверен, что наша совместная работа поможет тысячам предпринимателей повысить эффективность своей деятельности с помощью лучших IT-решений, в которые будут органично встроены простые и удобные инструменты Сбера. Это взаимовыгодное сотрудничество будет одним из драйверов цифровизации бизнеса и, в конечном счете, повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики в масштабах всей страны».

«Мы гордимся тем, что уже более 10 лет Сбер является нашим клиентом, – отметил генеральный директор Digital Design Дмитрий Лившиц. – Учитывая темпы цифровой трансформации экосистемы Сбера, мы сейчас выходим на новый уровень сотрудничества. А именно, совместное формирование решений и выполнение проектов для наших общих клиентов. В этом контексте большая роль отведена формированию цифрового рабочего пространства в организациях для обеспечения сквозного контроля бизнес-процессов и повышения скорости работы предприятий. Наша компания имеет богатый опыт по внедрению данного инструмента. Мы очень рассчитываем, что партнерство со Сбером позволит нам усилить предложения друг друга на корпоративном рынке в части цифровизации бизнес-процессов и, как следствие, повысить эффективность работы наших общих клиентов».

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