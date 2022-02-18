0
0
103
НОВОСТИ

В парках Подмосковья пройдет масштабная акция в поддержку олимпийской сборной России

19:23 18.02.2022

827827.jpg
Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
18 и 19 февраля в парках Подмосковья пройдет акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной.

Олимпиада близится к завершению. И хотя наши спортсмены выступают без флага и без гимна, они с гордостью поднимаются на пьедестал за заслуженными наградами, каждый раз подтверждая величие нашей страны.

В предпоследний день Олимпийских игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка – 50 км свободным стилем, участником которой станет триумфатор зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов.

Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника и всей национальной сборной.

Все, кто планирует выйти на лыжах в парки в эти дни, смогут получить от волонтеров ленточки с триколором и, привязав их к своей экипировке, стать участником акции. Волонтеры будут ждать лыжников в пятницу с 10 до 19 и в субботу с 8 до 12.

Организаторы акции приглашают всех присоединиться к акции #БежимсБольшуновым в подмосковных парках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 18.02.2022
Британские легкоатлеты потеряли одну из медалей Олимпиады в Токио из-за допинга
0
52
19:35 18.02.2022
Беженцам из Донбасса Россия выплатит по 10 тыс руб
0
128
19:29 18.02.2022
Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
0
142
19:22 18.02.2022
Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
0
125
19:15 18.02.2022
Путин направил ВРИО главы МЧС организовать прием беженцев из Донбасса
0
149
19:00 18.02.2022
Сборная РФ по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
0
170
18:45 18.02.2022
Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию
0
202
18:41 18.02.2022
Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения
0
186
18:15 18.02.2022
Новые виды виз для въезда в страну могут быть скоро введены в России
0
228
17:40 18.02.2022
Россия будет поступать так, как считает нужным — Путин
0
300

Возврат к списку