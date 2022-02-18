В парках Подмосковья пройдет масштабная акция в поддержку олимпийской сборной России

19:23

Иллюстрация пресс-службы правительства

Московской области

18 и 19 февраля в парках Подмосковья пройдет акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной.

Олимпиада близится к завершению. И хотя наши спортсмены выступают без флага и без гимна, они с гордостью поднимаются на пьедестал за заслуженными наградами, каждый раз подтверждая величие нашей страны.

В предпоследний день Олимпийских игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка – 50 км свободным стилем, участником которой станет триумфатор зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов.

Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника и всей национальной сборной.

Все, кто планирует выйти на лыжах в парки в эти дни, смогут получить от волонтеров ленточки с триколором и, привязав их к своей экипировке, стать участником акции. Волонтеры будут ждать лыжников в пятницу с 10 до 19 и в субботу с 8 до 12.

Организаторы акции приглашают всех присоединиться к акции #БежимсБольшуновым в подмосковных парках.