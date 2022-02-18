Британские легкоатлеты потеряли одну из медалей Олимпиады в Токио из-за допинга

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить сборную Великобритании по легкой атлетике серебряной медали Олимпийских игр в Токио в мужской эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста у Чиджинду Уджи. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

CAS подтвердил наличие в допинг-пробах 27-летнего британца остарина и S-23, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Таким образом, сборная Великобритании осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады с 22 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями.