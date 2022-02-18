Персонал ООН не планируется выводить из Донбасса

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персонал ООН в настоящий момент продолжает работу в Донбассе, несмотря на обострение ситуации в регионе. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«На данный момент каких-либо изменений в работе нет, — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли эвакуация сотрудников ООН из-за обострения. — Во многих местах мира сотрудники ООН остаются на постах, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды населения в подобных случаях».

В то же время Дюжаррик отметил, что во всемирной организации пока не могут независимо подтвердить идущие из Донбасса сообщения об обострении.