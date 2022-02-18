Персонал ООН не планируется выводить из Донбасса
21:25 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент каких-либо изменений в работе нет, — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли эвакуация сотрудников ООН из-за обострения. — Во многих местах мира сотрудники ООН остаются на постах, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды населения в подобных случаях».
В то же время Дюжаррик отметил, что во всемирной организации пока не могут независимо подтвердить идущие из Донбасса сообщения об обострении.
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