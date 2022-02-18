Премьер Италии обсуждал с президентом РФ увеличение поставок газ - СМИ

21:18 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным увеличение поставок газа в Италию, передает в пятницу агентство Bloomberg.

Кроме того, Драги затронул тему подготовки санкций в отношении РФ на случай "вторжения на Украину", отметив, что эти меры должны носить ограниченный характер и не затрагивать сферу энергетики.