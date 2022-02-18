0
0
24
НОВОСТИ

Премьер Италии обсуждал с президентом РФ увеличение поставок газ - СМИ

21:18 18.02.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным увеличение поставок газа в Италию, передает в пятницу агентство Bloomberg.

Кроме того, Драги затронул тему подготовки санкций в отношении РФ на случай "вторжения на Украину", отметив, что эти меры должны носить ограниченный характер и не затрагивать сферу энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:25 18.02.2022
Персонал ООН не планируется выводить из Донбасса
0
87
20:10 18.02.2022
Британские легкоатлеты потеряли одну из медалей Олимпиады в Токио из-за допинга
0
211
19:35 18.02.2022
Беженцам из Донбасса Россия выплатит по 10 тыс руб
0
243
19:29 18.02.2022
Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
0
268
19:23 18.02.2022
В парках Подмосковья пройдет масштабная акция в поддержку олимпийской сборной России
0
224
19:22 18.02.2022
Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
0
219
19:15 18.02.2022
Путин направил ВРИО главы МЧС организовать прием беженцев из Донбасса
0
275
19:00 18.02.2022
Сборная РФ по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
0
265
18:45 18.02.2022
Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию
0
293
18:41 18.02.2022
Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения
0
268

Возврат к списку