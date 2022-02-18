Премьер Италии обсуждал с президентом РФ увеличение поставок газ - СМИ
21:18 18.02.2022 Источник: Интерфакс
Кроме того, Драги затронул тему подготовки санкций в отношении РФ на случай "вторжения на Украину", отметив, что эти меры должны носить ограниченный характер и не затрагивать сферу энергетики.
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