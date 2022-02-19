Планы по «вторжению» РФ на Украину Пентагон не считает блефом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом якобы имеющиеся у РФ планы по «вторжению» на Украину. С соответствующим утверждением он выступил в интервью телекомпании Эй-би-си, фрагмент которого был показан в пятницу.



«Не думаю, что это блеф», — сказал Остин, отвечая на вопрос о якобы планах российского руководства вторгнуться в соседнюю страну. По утверждению главы Пентагона, вблизи границы с Украиной «размещено все, что нужно для успешного вторжения».



«Если бы они перемещали [войска] в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, — не только боевые вооружения, но также [средства] логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию», — предположил Остин. При этом он повторил утверждение, что «атака может произойти в короткие сроки».







