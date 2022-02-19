Планы по «вторжению» РФ на Украину Пентагон не считает блефом
09:20 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не думаю, что это блеф», — сказал Остин, отвечая на вопрос о якобы планах российского руководства вторгнуться в соседнюю страну. По утверждению главы Пентагона, вблизи границы с Украиной «размещено все, что нужно для успешного вторжения».
«Если бы они перемещали [войска] в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, — не только боевые вооружения, но также [средства] логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию», — предположил Остин. При этом он повторил утверждение, что «атака может произойти в короткие сроки».
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