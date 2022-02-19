Из-за обстрела ДНР без воды могут остаться почти 2 миллиона человек - представитель
09:30 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"В результате утреннего обстрела посёлка Васильевка обесточена насосная станция которая качает воду по обе стороны линии соприкосновения", - заявил он агентству в субботу.
Он добавил, что в результате остановки насосной станции "порядка 1,8 млн человек могут остаться без воды".
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