0
0
59
НОВОСТИ

Из-за обстрела ДНР без воды могут остаться почти 2 миллиона человек - представитель

09:30 19.02.2022 Источник: Интерфакс

Без воды из-за обстрела ДНР могут остаться почти 2 миллиона человек по обе стороны от линии разграничения, заявил "Интерфаксу" представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В результате утреннего обстрела посёлка Васильевка обесточена насосная станция которая качает воду по обе стороны линии соприкосновения", - заявил он агентству в субботу.

Он добавил, что в результате остановки насосной станции "порядка 1,8 млн человек могут остаться без воды".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 19.02.2022
Планы по «вторжению» РФ на Украину Пентагон не считает блефом
0
93
23:00 18.02.2022
Британия решила временно переместить свое посольство из Киева во
0
732
22:41 18.02.2022
Киев, похоже, исключает проведение выборов в Донбассе согласно Минским соглашениям
0
933
21:25 18.02.2022
Персонал ООН не планируется выводить из Донбасса
0
755
21:18 18.02.2022
Премьер Италии обсуждал с президентом РФ увеличение поставок газ - СМИ
0
713
20:10 18.02.2022
Британские легкоатлеты потеряли одну из медалей Олимпиады в Токио из-за допинга
0
775
19:35 18.02.2022
Беженцам из Донбасса Россия выплатит по 10 тыс руб
0
739
19:29 18.02.2022
Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
0
773
19:23 18.02.2022
В парках Подмосковья пройдет масштабная акция в поддержку олимпийской сборной России
0
768
19:22 18.02.2022
Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
0
741

Возврат к списку