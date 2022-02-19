Из-за обстрела ДНР без воды могут остаться почти 2 миллиона человек - представитель

09:30 Источник: Интерфакс

Без воды из-за обстрела ДНР могут остаться почти 2 миллиона человек по обе стороны от линии разграничения, заявил "Интерфаксу" представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.



"В результате утреннего обстрела посёлка Васильевка обесточена насосная станция которая качает воду по обе стороны линии соприкосновения", - заявил он агентству в субботу.



Он добавил, что в результате остановки насосной станции "порядка 1,8 млн человек могут остаться без воды".



