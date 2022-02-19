Для эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область сформировано шесть ж/д составов

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожные составы в количестве шести штук по 10 вагонов сформированы за ночь для эвакуации мирных жителей Донбасса в Ростовскую область. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Ростовской области в субботу.



«Предварительно ночью были сформированы шесть составов по 10 вагонов, подготовлены автобусы, ждем их прибытия», — сообщил собеседник агентства.



Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.



