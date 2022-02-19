При обстреле в ДНР пострадал мирный житель
11:10 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р", - говорится в сообщении, распространённом в субботу представительством ДНР в СЦКК.
В субботу утром в Донецке заявили, что за прошлые сутки в пятницу по территории ДНР выпущено почти 600 снарядов.
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