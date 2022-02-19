При обстреле в ДНР пострадал мирный житель

11:10 Источник: Интерфакс

Мирный житель пострадал в результате обстрела посёлка Коминтерново на юге ДНР, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.



"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р", - говорится в сообщении, распространённом в субботу представительством ДНР в СЦКК.



В субботу утром в Донецке заявили, что за прошлые сутки в пятницу по территории ДНР выпущено почти 600 снарядов.



