На территории Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд
11:20 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"Взрыв произошёл в 4:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сказал он.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате разрыва, по предварительной информации, нет.
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