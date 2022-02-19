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НОВОСТИ

На территории Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд

11:20 19.02.2022 Источник: Интерфакс

Снаряд разорвался рано утром на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошёл в 4:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сказал он.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате разрыва, по предварительной информации, нет.

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