На территории Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд

11:20 Источник: Интерфакс

Снаряд разорвался рано утром на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



"Взрыв произошёл в 4:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сказал он.



По его словам, пострадавших и разрушений в результате разрыва, по предварительной информации, нет.



