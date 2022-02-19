На Прагу обрушился шквальный ветер, мэрия рекомендовала воздержаться от прогулок

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пражские пожарные в ночь на субботу выезжали для ликвидации последствий 21 чрезвычайного происшествия в столице Чехии, возникшего из-за обрушившегося на город шквального ветра. Мэрия Праги рекомендовала ее жителям и гостям воздержаться от прогулок. Соответствующая информация размещена пожарной службой и руководством города на их страницах в «Твиттере».



«В течение вчерашнего [позднего] вечера и [субботней] ночи мы выезжали [по срочным вызовам] для ликвидации 21 ЧП, связанного со шквальным ветром, — отметили пожарные. — Речь шла о поваленных деревьях и нарушении крепежа крыш [домов]».



Мэрия в свою очередь выступила с предупреждением: «Просим [жителей и гостей Праги] не ходить в леса, лесопарки и другие подобные места [на территории столицы]. Одновременно рекомендуем, чтобы вы были осторожны во время ваших поездок [и прогулок] по Праге».



