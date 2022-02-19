Из-за беженцев Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические меры

12:30 Источник: Интерфакс

Противоэпидемические мероприятия будут усилены по всей России из-за большого количества эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"Мы включаем усиление противоэпидемических мероприятий по всей территории Ростовской области и страны. Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересек границу, вне зоны нашего контроля. Это люди, которые разъехались по другим городам и регионам. Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть. Усиление вместе с министерством здравоохранения мы отрабатываем, здесь понимание полное", - сказала Попова на совещании в Ростове-на-Дону в субботу.



Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.



