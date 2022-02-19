Признаков деэскалации на границе РФ и Украины НАТО не видит - Столтенберг

13:20 Источник: Интерфакс

НАТО по-прежнему не видит признаков отвода войск РФ от границы с Украиной и считает реальным риск конфликта между Москвой и Киевом, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



"Пока что мы не видим признаков отвода сил, деэскалации, напротив", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.



"Призываю Россию сделать то, о чем она заявляла: отойти от границ с Украиной", - добавил Столтенберг.



Он отметил, что "мы не знаем, что произойдет, однако риск конфликта - реален".



