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НОВОСТИ

Признаков деэскалации на границе РФ и Украины НАТО не видит - Столтенберг

13:20 19.02.2022 Источник: Интерфакс

НАТО по-прежнему не видит признаков отвода войск РФ от границы с Украиной и считает реальным риск конфликта между Москвой и Киевом, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Пока что мы не видим признаков отвода сил, деэскалации, напротив", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Призываю Россию сделать то, о чем она заявляла: отойти от границ с Украиной", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что "мы не знаем, что произойдет, однако риск конфликта - реален".

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