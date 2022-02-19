В результате сильного ветра в Польше погибли два человека

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный ветер, обрушившийся на Польшу в последние часы, стал причиной гибели двух человек. Об этом сообщили в субботу спасатели.



«Из-за сильных ветров погибли два человека. В обоих случаях дерево упало на автомобиль», — информировал пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной охраны республики Кароль Кежковский.



«К сожалению, обстановка опасная. Самые сложные часы впереди», — указал он, сообщив, что только с полуночи до 09:00 утра (11:00 мск) спасателям пришлось выезжать по более чем 6 тыс. вызовов.



