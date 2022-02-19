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Около 500 детей из ДНР и ЛНР готовы принять в Тульской области - власти

13:30 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Тульской области готовы разместить на базах отдыха около 500 детей, эвакуируемых с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также прорабатывается вопрос размещения взрослых граждан и их трудоустройства, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

«Уже проработан вопрос размещения детей беженцев. По словам министра труда и социального развития Тульской области Андрея Филиппова, на базах отдыха региона возможно принять порядка 500 детей. <…> Поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства [региона Валерий Шерин] поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях», — говорится в сообщении.

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