Около 500 детей из ДНР и ЛНР готовы принять в Тульской области - власти

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Тульской области готовы разместить на базах отдыха около 500 детей, эвакуируемых с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также прорабатывается вопрос размещения взрослых граждан и их трудоустройства, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.



«Уже проработан вопрос размещения детей беженцев. По словам министра труда и социального развития Тульской области Андрея Филиппова, на базах отдыха региона возможно принять порядка 500 детей. <…> Поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства [региона Валерий Шерин] поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях», — говорится в сообщении.



