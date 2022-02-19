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Белорусские и российские военные в ходе совместного учения разыграли контрнаступление

14:40 19.02.2022 Источник: Интерфакс

Розыгрыш контрнаступления провели военнослужащие Белоруссии и России в ходе совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны республики.

"В соответствии с замыслом розыгрыша на полигоне "Обуз-Лесновский" войска коалиционной группировки, отразив наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создали условия для проведения контрнаступления", - говорится в сообщении.

Обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь приступили к нанесению контрудара.

"Осуществляющие контрудар части нанесли максимальное поражение противнику, развили успех наступления и создали условия для его полного уничтожения", - отметили в военном ведомстве.

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