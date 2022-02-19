Порядка 3 тыс. человек прибыли на мобилизационные пункты
14:55 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"После публикации указа главы ЛНР о мобилизации на мобилизационные пункты республики прибыло уже порядка трех тысяч человек", - сообщил Губанов журналистам в субботу.
Указ о всеобщей мобилизации глава ЛНР Леонид Пасечник подписал утром в субботу. "Постановляю: объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию", - говорится в документе. В рамках указа запрещен выезд за пределы ЛНР мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.
Тем же утром мобилизация была объявлена в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
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