Из всех эвакуированных из Донбасса около трети составляют дети

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети составляют треть от всех жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в Ростовскую область. Об этом журналистам сообщил в субботу первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.



«Детей примерно треть от общего количества прибывших», — сказал Гуськов.



Он отметил, что власти совместно с экстренными службами обеспечивают всех эвакуированных необходимым, в частности питанием и медицинским обслуживанием. Также первый замгубернатора отметил, что количество мест в ПВР в данный момент увеличивают, сейчас подготовлено более 13 тыс. мест.



