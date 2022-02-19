Из всех эвакуированных из Донбасса около трети составляют дети
15:30 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Детей примерно треть от общего количества прибывших», — сказал Гуськов.
Он отметил, что власти совместно с экстренными службами обеспечивают всех эвакуированных необходимым, в частности питанием и медицинским обслуживанием. Также первый замгубернатора отметил, что количество мест в ПВР в данный момент увеличивают, сейчас подготовлено более 13 тыс. мест.
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