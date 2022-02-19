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Из ЛНР в РФ эвакуировано 75 воспитанников Дома ребенка

16:10 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Луганская народная республика (ЛНР) эвакуировала в Россию 75 воспитанников республиканского Дома ребенка, 17 из них младенцы в возрасте до года. Об этом сообщила в субботу министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, которая сопровождала автобусы с детьми до границы.

«Сегодня мы эвакуируем наших детей в Ростов и Таганрог, там их примут специализированные лечебные учреждения. Всего 75 малышей, 17 из них [в возрасте] до года», — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

«Проводили наших детей до пункта пропуска „Червонопартизанск“, — добавила она. — Наших детей забирает уже российская сторона. Мы желаем им доброго здравия. Спасибо в очередной раз министерствам здравоохранения Российской Федерации и Ростовской области за то, что приняли наших детей».

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