Сербия продолжит сотрудничать с РФ и КНР и никогда не вступит в НАТО - Вучич
16:20 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, народ Сербии хочет, чтобы мы сами защищали свое небо, хочет сильную армию», — заявил Вучич.
Сербский лидер отметил, что «страна остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем».
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