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Сербия продолжит сотрудничать с РФ и КНР и никогда не вступит в НАТО - Вучич

16:20 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс, останется нейтральной, а также будет развивать отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил в субботу на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) президент Сербии Александар Вучич, являющийся лидером СПП.

«Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, народ Сербии хочет, чтобы мы сами защищали свое небо, хочет сильную армию», — заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что «страна остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем».



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