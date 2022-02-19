В Донецке под обстрел попала съемочная группа RT Arabic - СМИ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда RT Arabic попала под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) на юго-востоке Украины. Об этом в субботу сообщил сайт RT Arabic.



По словам корреспондента телеканала Максима Аль-Тури, группа подверглась обстрелу из тяжелого вооружения с украинских позиций, когда освещала ситуацию в населенном пункте Зайцево, в 300 метрах от линии соприкосновения в Донбассе.



Он поблагодарил всех, кто выразил обеспокоенность судьбой членов его команды, и подчеркнул, что он и его коллеги благополучно покинули район бомбежки, с ними все в порядке.



