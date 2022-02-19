До конца февраля Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания Austrian Airlines («Австрийские авиалинии») с воскресенья и до конца февраля временно приостанавливают полеты в и из Киева, а также в и из Одессы из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщила корр. ТАСС в субботу представитель этого авиаперевозчика.



«Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца», — сказала представитель авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.





