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До конца февраля Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу

17:40 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания Austrian Airlines («Австрийские авиалинии») с воскресенья и до конца февраля временно приостанавливают полеты в и из Киева, а также в и из Одессы из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщила корр. ТАСС в субботу представитель этого авиаперевозчика.

«Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца», — сказала представитель авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.


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