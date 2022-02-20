В Донбассе под обстрел попали журналисты Си-эн-эн и АФП
09:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу представитель украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что депутаты украинского парламента и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе.
«Группа журналистов, в том числе из французского агентства АФП и Си-эн-эн, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
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