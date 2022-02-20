В Донбассе под обстрел попали журналисты Си-эн-эн и АФП

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский телеканал Си-эн-эн сообщил, что его журналисты и их коллеги из французского агентства Франс Пресс (АФП) попали под обстрел в Донбассе в субботу во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.



В субботу представитель украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что депутаты украинского парламента и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе.



«Группа журналистов, в том числе из французского агентства АФП и Си-эн-эн, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении на сайте телеканала.



