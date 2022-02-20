Альянс "видит признаки" подготовки России к "атаке" на Украину - генсек НАТО
09:30 20.02.2022 Источник: Интерфакс
"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг в субботу телеканалу ARD.
По его утверждению, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".
Генсек также сказал, что НАТО видит "признаки" того, что Россия "готовится создать предлог для нападения".
Тем не менее, сказал Столтенберг, альянс по-прежнему привержен поиску путей политического решения.
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