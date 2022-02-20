Сбер оперативно устранил технические сбои в работе мобильного приложения

10:10

В некоторых регионах России этой ночью произошли сбои в мобильном приложении Сбера. Как сообщила руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова, проблемы оперативно устранены.

«Сегодня ночью в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться со сложностями в отображении карточных продуктов в приложении банка. Проблемы были оперативно устранены, все наши системы работают в штатном режиме. Так как ситуация прошла в ночное время и в выходной день, она фактически не отразилась на наших клиентах. Приносим извинения за временные неудобства», – сказала представитель Сбера.