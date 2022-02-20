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Независимо от перспективы вторжения Украина должна получить помощь - МИД Латвии

10:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Украине необходимо оказать любую поддержку независимо от того, окажется ли реалистичным перспектива вторжения на ее территорию. Об этом он заявил в субботу в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Украине нужно оказать поддержку всем, чем мы можем, независимо от вопроса военного вторжения. Россия серьезна в своих угрозах, поэтому мы должны реагировать на это соответствующим образом», — считает Ринкевичс, чьи слова в своем «Твиттере» приводит телеканал.

Министр отметил, что наряду с дипломатическими усилиями необходимо подготовить проект санкций против России, а также увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе. Он также убежден, что вторжение РФ на Украину «возможно и нужно готовиться ко всем чрезвычайным вариантам».

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