Независимо от перспективы вторжения Украина должна получить помощь - МИД Латвии
10:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украине нужно оказать поддержку всем, чем мы можем, независимо от вопроса военного вторжения. Россия серьезна в своих угрозах, поэтому мы должны реагировать на это соответствующим образом», — считает Ринкевичс, чьи слова в своем «Твиттере» приводит телеканал.
Министр отметил, что наряду с дипломатическими усилиями необходимо подготовить проект санкций против России, а также увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе. Он также убежден, что вторжение РФ на Украину «возможно и нужно готовиться ко всем чрезвычайным вариантам».
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