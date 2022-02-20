Для жителей Донбасса в Ростовскую область направили 874 тыс. экспресс-тестов на ковид

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные 874 тыс. экспресс-тестов на коронавирус направлены в Ростовскую область для тестирования эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.



«Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций», — говорится в сообщении.



