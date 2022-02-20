В Воронежскую область прибыли около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
11:10 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Прибыли] 910 человек, 358 из них — дети», — сказал он. Согласно ранее распространенным данным, в регионе ожидалось прибытие около 500 беженцев из ДНР и ЛНР.
По словам Верховцева, все места для размещения беженцев рассредоточены по территории области, сегодня людей разместят в детских лагерях в Воронеже, а завтра отправят в регион. Власти откроют горячую линию для информации о беженцах, все они пройдут медобследование. В воскресенье ожидается второй поезд с беженцами, который прибудет около 12:00 мск.
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