В Воронежскую область прибыли около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Воронежскую область. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель председателя областного правительства Артем Верховцев.



«[Прибыли] 910 человек, 358 из них — дети», — сказал он. Согласно ранее распространенным данным, в регионе ожидалось прибытие около 500 беженцев из ДНР и ЛНР.



По словам Верховцева, все места для размещения беженцев рассредоточены по территории области, сегодня людей разместят в детских лагерях в Воронеже, а завтра отправят в регион. Власти откроют горячую линию для информации о беженцах, все они пройдут медобследование. В воскресенье ожидается второй поезд с беженцами, который прибудет около 12:00 мск.



