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В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,5 тысячи беженцев

11:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В пунктах временного размещения Ростовской области по данным на утро воскресенья находятся 6,5 тысячи беженцев, в том числе 2,7 тысяч детей, сообщает пресс-служба правительства области.

"По данным на 8 утра, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось 6,5 тысячи беженцев, в том числе 2,7 тысячи детей. Всего в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беженцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.

Оперативные вопросы по размещению беженцев обсудили в воскресенье утром на заседании комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

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