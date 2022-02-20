В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,5 тысячи беженцев
11:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По данным на 8 утра, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось 6,5 тысячи беженцев, в том числе 2,7 тысячи детей. Всего в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беженцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.
Оперативные вопросы по размещению беженцев обсудили в воскресенье утром на заседании комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
НОВОСТИ
- 11:10 20.02.2022
- В Воронежскую область прибыли около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
- 10:30 20.02.2022
- Для жителей Донбасса в Ростовскую область направили 874 тыс. экспресс-тестов на ковид
- 10:20 20.02.2022
- Независимо от перспективы вторжения Украина должна получить помощь - МИД Латвии
- 10:10 20.02.2022
- Сбер оперативно устранил технические сбои в работе мобильного приложения
- 09:30 20.02.2022
- Альянс "видит признаки" подготовки России к "атаке" на Украину - генсек НАТО
- 09:20 20.02.2022
- В Донбассе под обстрел попали журналисты Си-эн-эн и АФП
- 20:40 19.02.2022
- Только железные юридически-обязывающие гарантии о безопасности удовлетворят Россию - Полянский
- 20:30 19.02.2022
- В ответ на заявление Шольца РФ передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
- 20:20 19.02.2022
- На заявления ДНР о нарушениях перемирия Украина не реагирует - Басурин
- 19:30 19.02.2022
- В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать