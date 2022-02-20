На обновление трамвайного парка Владикавказа правительство выделит 1,7 млрд рублей

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,7 млрд рублей на обновление трамвайного парка столицы Северной Осетии, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.



«С помощью этих средств администрация города сможет приобрести новые вагоны российского производства. Низкопольные трамваи будут оснащены современным звуковым оборудованием и камерами видеонаблюдения», — говорится в сообщении.



Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.



