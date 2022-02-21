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Посольство США со ссылкой на СМИ предупредило своих граждан о рисках терактов в РФ

09:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной", - говорится в тексте.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в РФ.

Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми, "быть начеку в туристических местах и местах, где бывают приезжие с Запада".

В посольстве также рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".

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