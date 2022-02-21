Байден готов к встрече с Путиным, если не будет «вторжения» на Украину — Белый дом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если не будет «вторжения» РФ на Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном в воскресенье.

«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий, — говорится в документе. — Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии».