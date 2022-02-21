Малый и средний бизнес стал существенно чаще занимать деньги у государства

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество получателей господдержки в виде гарантий и поручительств среди малого и среднего бизнеса в 2021 году выросло на 67% по сравнению с 2020 годом, что позволило получить кредиты 15,4 тыс. предпринимателей на сумму 491 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

«Гарантии в размере чуть более 250 млрд рублей помогли малому бизнесу в 2021 году привлечь для дальнейшего развития финансирование на общую сумму в почти полтриллиона рублей, а именно 491 млрд. Эта поддержка была оказана в рамках Национальной гарантийной системы, куда входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации 85 субъектов страны и МСП Банк», — сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой привели в пресс-службе.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что задачей является поддержать как можно большее число предпринимателей, «чтобы они могли получить финансирование по доступным ставкам, если у них нет или недостаточно залога». «В прошлом году количество представителей бизнеса, которым мы помогли, выросло на 67%. И это не предел. В 2022 году мы масштабируем „зонтичное“ поручительство и дадим возможность получить господдержку даже тем предпринимателям, которым она была недоступна, или банки предлагали ставки под космические проценты», — добавил он. Новый инструмент, по данным пресс-службы, полностью соответствует стратегии развития Корпорации МСП по переходу от объемов к росту количества получателей господдержки.

Наибольший прирост получателей гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в таких отраслях как образование (+650%), сфера услуг (+317%), здравоохранение и социальная сфера (+187%), гостиницы и общепит (+135%), а также транспортировка и хранение (+119%).

Драйверами по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов малого и среднего бизнеса, получивших госгарантии за 2021 год, стали Москва (1,5 тыс. МСП привлекли гарантии и поручительства на общую сумму 35,6 млрд руб.), Новосибирская область (646 МСП, 9,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (637 МСП, 14,6 млрд руб.), Краснодарский край (637 МСП, 8,2 млрд руб.), Крым и Севастополь (703 МСП, 2,15 млрд руб.) и Республика Татарстан (536 МСП, 9,9 млрд руб.). В топ-10 также вошли Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.