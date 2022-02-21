Бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет Украины сейчас полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

«На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями», — сказал Шурма.